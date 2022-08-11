Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Naci Ağbal getirildi. Aksa Enerji'den yapılan açıklamada, 4 kıtada yer alan 22 ülkede sürdürdüğü operasyonlar ile küresel bir güç haline gelen Kazancı Holding ve iştiraklerinin, hedeflerini ve kadrosunu büyütmeye devam ettiğini belirtildi.

Naci Ağbal'ın görevleri neler olacak?

Açıklamada, grubun, son olarak Naci Ağbal'ı Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı göreviyle kadrosuna dahil ettiği ifade edilerek, Ağbal'ın aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacağı kaydedildi.

Kazancı Holding ve iştiraki Aksa Enerji'nin temmuz ayı sonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ile Naci Ağbal'ın da yönetim kadrosuna katılmasıyla güçlenen Kazancı Holding İcra Kurulu'nun yeni sorumluluklarına, açıklamada şöyle yer verildi:

İşte Kazancı Holding'in yeni İcra Kurulu

"Kazancı Holding İcra Kurulu Üyeleri; Kazancı Holding ve Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Kazancı Holding Globalleşme Stratejileri ve Mali İşler Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Finans ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Başkanı Ömer Muzaffer Baktır, Kazancı Holding ve Aksa Jeneratör İcra Kurulu Üyesi Necati Baykal, Kazancı Holding Ortak Birimler ve Aksa Elektrik, Aksa Tarım ve Turizm İcra Kurulu Başkanı Barış Erdeniz."

Uluslararası piyasalarda büyüme hedefi...

Açıklamada, hızla değişen ve çok çeşitli fırsatları barındıran global enerji piyasalarında, Aksa Şirketler Grubu ile global güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda yoğun bir çaba içinde bulunulduğu belirtilerek, "Enerji alanındaki tecrübe ve yetkinliklerimizi global vizyonumuz ile birleştirerek uluslararası pazarlarda büyümeye kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Naci Ağbal bize büyük bir güç ve değer katacak

Hissedarlar başta olmak üzere, tüm paydaşlar için değer üretmeye odaklanan bir strateji temelinde, yatırımları artırma ve çeşitlendirme yolunda da önemli çalışmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşturduğumuz bu stratejiyi güçlü bir kurumsallaşma ile destekleyeceğiz. Bu çerçevede Sayın Naci Ağbal'ın, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılması hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak."

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968; Bayburt; Türk bürokrat, siyasetçi ve Maliye Bakanı.

Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 7 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı, 20 Mart 2021 tarihine kadar görev yaptı.