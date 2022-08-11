İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 13:14
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.
Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.
Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız