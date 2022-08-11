Türkiye'de 54,5 milyon kişi online alışveriş yapıyor

Ozon Global Üst Yöneticisi (CEO) Stepan Gusamov, "Rusya'da online olarak alışveriş yapan 70 milyon kişi var. Türkiye'de 54,5 milyon kişi var. Yani iki ülke de online alışverişi çok seviyor." dedi.

Ozon'un düzenlediği etkinlikte konuşan Gusamov, Türklerle Rusların online alışveriş yapmayı sevdiğini söyledi.

Gusamov, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Rusya'nın nispeten gelir seviyeleri birbirine benziyor. Nüfusun yüzde 80'inin internete erişimi var. Yüzde 70'ide aktif olarak online interneti kullanıyor. İki ülkenin trendleri aynı e-ticaret her yerde kullanıma uygun çok hızlı büyüyor. Ruslar biraz farklı. Çünkü kendin gel-al noktalarımız var. Koli merkezleri gibi düşünün. Ruslar, teslimatlarını koli merkezlerinde almayı tercih ediyorlar. Böyle bir trendimiz var. Şu anda 90 binden fazla gel-al noktası bulunmakta her şehirde.

Rus pazarı 2020'de yaklaşık 560 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2021 yılında e-ticaret penetrasyonu Türkiye'de yüzde 14, Rusya'da ise yüzde 10,5 seviyesindeydi. Analistler, bu rakamın 10-15 yıl içerisinde yüzde 50'nin üzerine çıkacağını düşünüyorlar. Yani dünyadaki işlemlerin yüzde 50'sinden fazlası online olarak gerçekleşecek. Rus e-ticaret pazarında 2022'nin ilk çeyreğinde online satışlar yüzde 65'inden fazla büyüdü ve pazar büyümesi yüzde 50'nin üzerinde. Rusya'da online olarak alışveriş yapan 70 milyon kişi var. Türkiye'de 54,5 milyon kişi var. Yani iki ülke de online alışverişi çok seviyor. Ayrıca, Rus müşterilerin yarısından fazlası Ozon'dan alışveriş yapıyor. Aktif müşterilerimizin 37,5 milyonun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam gitgide büyüyor. 2 yıl önce yılda 5 işlem yapılırken, şu anda yılda 12 işlemden fazlasını bahsetmekteyiz. Hem müşteri sayımız artıyor hem de müşterilerimizin alışveriş sıklığı eskiye kıyasla arttı."

Ozon'un son 5 yılda 25 kat büyüdüğünü ifade eden Gusamov, "Bu inanılmaz bir büyüme kolay bir iş değildi. Ayrıca, pazar ortalamasından da hızlı büyüdük, bu çok önemli." dedi.

Ozon Türkiye Direktörü Hazal Maraş ise 15 Ağustos itibarıyla Ozon'un Türkiye Direktörü olarak başlayacağını belirterek, "Yeni bir ekip kurarak Türkiye'den Rusya'ya ürünlerimizi çıkartmak için liderlik ediyor olacağım." ifadesini kullandı.

Ürün çeşitliliğini genişletmek için yeni satıcıları ve perakendecileri Ozon platformuna çekmekten sorumlu olacak olan Maraş ve ekibi, Türkiye'den mikro ihracat hacmini artırmak ve Türk satıcılara daha fazla döviz sağlamak için çalışacak.

Maraş, daha önce Hepsiburada/Hepsiglobal Türkiye'de Satıcı Edinme lideriydi.

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan Maraş, e-ticaret ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında uzman.

- Ozon'un geçen yıl, Brüt Ürün Değeri 6 milyar dolardı

Ozon, şu anda 120 binden fazla satıcı, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün birimi oluşturuyor.

Yaklaşık 29 milyon müşteri, binlerce girişimcinin Rusya'nın 11 saat diliminde mal satmasına olanak tanıyan Ozon'un gelişmiş lojistik altyapısı aracılığıyla siparişlerini alıyor.

Ozon'un başarısının sonucu, şirket Rus e-ticaret pazarından daha hızlı büyüdü. Sadece geçen yıl Ozon'un Brüt Ürün Değeri (GMV) 6 milyar dolardı. 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda GMV'si yıllık yüzde 139 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı ve 2022 sonuna kadar GMV'sini yüzde 80 büyütmeyi hedefliyor.