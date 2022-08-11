Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Programın açılışında katılımcılara hitap eden Nebati, dünya ekonomisinin, Kovid-19 nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin durgunluk dönemini yaşadığını belirterek, Çin'in uyguladığı sıkı tedbirlerin, arz-talep uyumsuzluklarının, tedarik zincirlerindeki aksamaların, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yol açtığı olumsuzluklardan bahsetti.

Söz konusu olumsuz gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarında yol açtığı yükselişlere değinen Nebati, petrolün varilinde ve doğal gazda yaşanan artışın ekonomilere yönelik olumsuz etkisini anlattı.

'Cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetleri'

"Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz" diyen Bakan Nebati,

"Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında savaşa, dünya ekonomisinin durumuna, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren ve büyüten Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin de altına gerilemiştir"

dedi.

Nebati, "Enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir." diye konuştu.

Akaryakıt zamlarının gazete manşetlerinde yer aldığını belirten Nebati, indirimlere ise yer verilmediğini söyledi:

"Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner."