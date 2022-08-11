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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 723 milyon lira artarak 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 14:27
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ağustos itibarıyla 21 milyar 723 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 494 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 135 milyar 90 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 587 milyar 516 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri tutarı 930 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ağustos itibarıyla 2 milyar 993 milyon lira artışla 929 milyar 787 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 351 milyar 271 milyon lirası konut, 26 milyar 247 milyon lirası taşıt ve 552 milyar 268 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 341 milyon lira artarak 862 milyar 981 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artışla 298 milyar 318 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 129 milyar 293 milyon lirası taksitli, 169 milyar 25 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 694 milyon lira artarak 162 milyar 638 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 141 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 209 milyon lira azalarak 1 trilyon 319 milyar 643 milyon lira oldu.

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