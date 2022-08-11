Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 14:42
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız