3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu
Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. Görevlilerin ulaştığı baba ise, çocuklarını kabul etmedi. Kardeşler yurda yerleştirildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ağustos 2022 15:52
Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.
''SİZİ 10 GÜN SONRA ALACAĞIM''
30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.
İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.
Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.
BABALARI KABUL ETMEDİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Kardeşlerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Görevliler, 3 çocuğun babasına ulaştı.
Baba, çocuklarını teslim almak istemedi. Bunun üzerine yetkililer, 3 çocuğu da yurda yerleştirdi.
Anneye ise hala ulaşılamadığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız