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Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sizler bulunduğunuz ülkelerde görev yapan en üst düzey hükümet temsilcilerisiniz. Ülkemizin çıkarlarını ve politikalarını temsil etmek üzere önemli roller üstleniyorsunuz. Bu kapsamda sizlerden istirhamım ülkemizin güçlü makroekonomik temelini, sunduğu tüm fırsatları ve Türkiye Ekonomi Modelimizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanızdır." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 16:00
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Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada 1984-2001 döneminde toplam 13,5 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarının 2002'den bu yana 20 kata yaklaşan bir artışla 244 milyar dolara ulaştığını belirtti. Nebati, büyükelçilerin Türkiye'nin tanıtımına yönelik yaptığı çalışmaların turizm pazarının çeşitlenmesine, gelen turist sayısının artmasına ve böylelikle turizm gelirinde de artış kaydedilmesine katkı sağladığını kaydederek, "Bu vesileyle dünyanın dört bir yanında ülke ekonomimizin güçlenmesi için gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalar için her birinize tek tek teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin Covid-19 pandemisi sonrasında ve Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, ihtilafların barış ve istikrarı tehdit ettiği bir dönemde her alanda başarıyla ilerlemeye ve yeni koşulların getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

"Mega yatırımları 'betona yapılan yatırım' olarak değersizleştirmeye çalışanlar ülkemize kazandırdığı rekabetçi avantajı görmeyenlerdir"

Nebati, "Bilinmelidir ki bu mega yatırımları 'betona yapılan yatırım' olarak değersizleştirmeye çalışanlar, küresel gelişmeler karşısında bu yatırımlarımızın ülkemize nasıl bir rekabetçi avantaj kazandırdığını göremeyen veya bu gerçeğin üzerini örtmeye çalışanlardır" ifadelerini kullandı.

"Bu bir açık Recep Tayyip Erdoğan etkisidir"

Küresel diplomasinin son yıllarda en somut başarılarından birisinin Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanarak işler hale getirilen tahıl sevkiyatı anlaşması olduğunu dile getiren Nebati, "Bu bir açık Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Bu tarihi anlaşma, katıldığım G-20 toplantılarında da en önemli gündem maddelerinden biri olan küresel gıda arz krizinin etkilerini hafifletmesi bakımından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri ve bakanımızın organizasyon kabiliyeti ile İstanbul'da savaşan tarafların Recep Tayyip Erdoğan etkisiyle bir araya getirilmesiyle imzalanan anlaşma, Ukrayna depolarında biriken 20 milyon tonun üzerindeki tahılın dünya piyasalarına sunulmasına imkan sağlamıştır. Böylelikle tüm dünyada özellikle hububat fiyatlarındaki arz yönlü baskıların hafiflemesiyle birlikte fiyatların gevşemesine birlikte şahit oluyoruz" diye konuştu.

Nebati, tahıl sevkiyatı anlaşmasının Türkiye'nin stratejik aklının ve küresel sonuçlar üreten diplomatik başarılarının en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Nebati, temmuzda ihracatın 248,4 milyar dolara ulaşarak dünya ticaretinden Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1'i aştığını hatırlattı. Nebati, ihracatta rekor niteliğindeki gerçekleşmelerin, turizmdeki toparlanmanın, küresel enerji maliyetlerindeki sert artışlar kaynaklı cari işlemler dengesindeki bozulmayı

sınırlandırdığını söyledi. Bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlü olarak nitelendiren Nebati, "Bu yapı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla öne çıkıyor. Haziran ayı itibarıyla yüzde 18,1 olarak gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 8 olan yasal asgari oranın oldukça üzerinde seyrediyor" dedi.

"Sizlerden istirhamım Türkiye Ekonomi Modelimizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanızdır"

Büyükelçilere seslenen Nebati, şunları kaydetti:

"Sizler bulunduğunuz ülkelerde görev yapan en üst düzey hükümet temsilcilerisiniz. Ülkemizin çıkarlarını ve politikalarını temsil etmek üzere önemli roller üstleniyorsunuz. Bu kapsamda sizlerden istirhamım ülkemizin güçlü makroekonomik temelini, sunduğu tüm fırsatları ve Türkiye Ekonomi Modelimizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanızdır."

"Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir"

Bakan Nebati, kamuoyunda devletin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde astronomik vergiler aldığına dair oluşan kanının hatalı ve hiçbir gerçekliği olmadığını belirterek, "Oysa ekonomi yönetimi olarak uyguladığımız vergi politikaları sonucunda Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir" diye konuştu.

Fransa'nın kurşunsuz benzinde yüzde 50'den daha yüksek vergi koyduğunu aktaran Nebati, Türkiye'nin toplamda 26,6'lık vergi tahsilatıyla kurşunsuz benzinde,

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yüzde 23,6'lık vergi toplamıyla da motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergilere sahip olduğunu söyledi.

"Enflasyonla mücadeleye yönelik yaptığımız vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte 251 milyar lira vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız"

Bakan Nebati, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadeleye yönelik yaptığımız vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte 2021 yılında 154 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmişken, bu yıl da aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar lira vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız. Diğer taraftan fiyat istikrarının önemli bir belirleyicisi olan finansal istikrarı güçlendirmek için birçok adım attık. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile Rusya-Ukrayna savaşının ve FED faiz artışlarının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık."

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli önceliklerinden birinin cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak olduğu dile getirdi.

Program, Bakan Nebati'nin konuşmasının arından basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru cevap bölümü ile devam etti.

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