Saldırı hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen terörist, sahte kimlikle yakalandı" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ağustos 2022 16:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, örgütün sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı'nın başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız