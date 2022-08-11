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Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde 80 uçak iniyor

Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Rusya'dan gelen turist sayısı Antalya'da turizmde yüzleri güldürdü. Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde 80 uçak indiğini belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusya ve Ukrayna krizine rağmen kimsenin tahmin edemeyeceği çok güzel rakamlar var. Bugüne kadar 1,3 milyon Rus turist sadece bizim havalimanımız aracılığıyla geldi. Krize rağmen yıl sonunda 2019 yılının yüzde 50 rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 16:59
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Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde 80 uçak iniyor

Turizmin başkenti Antalya'ya Rusya-Ukrayna krizi ile başlayan turizm sezonunda kente gelen turist sayısı artmaya devam ediyor. Avrupa'da birçok hava sahasının Rusya uçaklarına kapalı olması nedeniyle Rus vatandaşlarının çekim noktası Antalya oldu. Rusya'dan Antalya Havalimanı'na günde ortalama 75-80 uçak indiği belirtildi. Turizm kenti Antalya şu ana kadar 7,5 milyonun üzerinde turist ağırladı. Kente en fazla turist geliş noktası ise her zaman olduğu gibi Antalya Havalimanı oldu. Antalya'ya tatile gelerek ülkelerine dönüş yapmak isteyen turistler, dış hatlar gidiş terminalinde ciddi bir yoğunluk oluşturdu.

Havalimanının son verilerini paylaşan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Baktığımız zaman bugün sadece 7 milyon turistin Antalya Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptığını görüyoruz. Bu da yaklaşık rekor yılı olarak bilinen 2019'un yüzde 85'ine denk geliyor. Bunu çok büyük bir başarı olarak görüyoruz. Zira biliyorsunuz çok umutla başladığımız 2022 yılını Rusya ve Ukrayna krizi ile birlikte sektör biraz karamsar kaldı. Nisan-mayıs aylarında sezona yönelik olarak bazı kaygılar oldu" dedi.

"Rusya'dan günlük 75-80 uçak geliyor"

Rusya'dan Antalya'ya her gün 75-80 uçak indiğini belirten Varol, "Bu operasyonun yüzde 40'ını Türk Hava Yolları gerçekleştiriyor. Heyecanlıyız, krize rağmen ağustosun ilk 10 gününü dikkate aldığımızda 7 milyon turistin bu bölgeye gelmiş olması, 2019'un yüzde 80'ine ulaştığımız bir dönemde bunu bölge olarak büyük başarı olarak görüyorum. Burada turizm alanında çalışan mercilerin büyük katkıları oldu. Antalya'yı sadece Türkiye'nin turizm başkenti değil çok geniş bir coğrafyanın turizm başkenti olarak görüyoruz. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın adı anılıyor. Bizler gelecek yılı yine güzel bitireceğimizi düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna krizine rağmen kimsenin tahmin edemeyeceği çok güzel rakamlar elimize geliyor" diye konuştu.

"Avrupa turisti geri döndü"

Almanya'dan da ciddi bir ilgi olduğunu belirten Varol, "Pandemiden kaynaklı olarak merkezi Avrupa'dan çok ciddi yolcu kayıplarımız oldu. Onların da geri geldiğini görüyoruz. Diğer ülkelerden de ciddi gelişler var. İngiltere pazarı da bizim için etkilidir. Kazakistan ve Türk devletler topluluğundan da gelen turistler var. Özellikle pandemi sonrası toparlamada güzel rol oynayacak. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkelerine de direkt uçuşlar olacaktır. Hedefimiz büyük. İlave turist getirmek için ilave pazarlama olması gerekir. Bizler yoğun toplantılar yapıyoruz. Antalya'da genellikle yazın tatil yapıldığı bilinir, oysa kışın da rahat tatil yapılabilir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Uçak sayısında rekor kırılan 2019 sayısına yaklaşıldı"

Antalya Havalimanı'nın ağırladığı uçak sayıları hakkında da bilgi veren Varol, "Biz en son rekor yılımızı 2019 olarak belirledik. Orada bin 100 uçuşa imza atmıştık bir gün içerisinde. Pandemide bu rakamlara yaklaşmadık. Biz şu anda bin 50'nin üzerine çıktık. İyi geçen bir sezonumuz var. Henüz değil ama çok yakında 2019 rakamlarına ulaşacağız. Rusların çok uçabileceği destinasyonu yok. Ruslar burayı çok iyi biliyor. Bugüne kadar 1,3 milyon Rus turist sadece bizim havalimanımız aracılığıyla geldi. Krize rağmen yılsonunda 2019 yılının yüzde 50 rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bununla ilgili yoğun bir çaba var. Ben sezonun son derece başarılı geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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