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Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade eden Kurul üyeleri, Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 19:14
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Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iki saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalarla bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunan Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirdi.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın Türkiye'ye olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantıda Avrupa'da Türkiye aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini vurguladı.

"Batı'nın medeniyet değerleri" diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada MİT Başkanı Hakan Fidan da toplantıda bir sunum yaptı.

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