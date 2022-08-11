Paketten sipariş ettiği mama yerine görseli çıktı

Uygun fiyat, cezbedici kampanyalar.

"İkinci ürün bir lira" şeklinde kampanyaya inanan Hayriye Geyveli, sokak hayanları içim yaklaşık 400 liralık mama sipariş etti.

Mama yerine görseli gönderildi

Geveli'nin mamayı satın aldığı site, ilk bakışta hayvan malzemeleri satan bir siteden farksız görünüyordu, gerçek ise kargo paketi ulaştığında ortaya çıktı.

Mağdur olan hayvansever, "Ben 30 kilogramlık mama beklerken bana mamanın resme basılmış A4 kağıdı geldi" dedi.

Ürün açıklamalarına dikkat edilmeli

İnternet sitesinde ürünlerin açıklama bölümünde ise küçük puntoyla yazılmış "bahsi geçen ürünün A4 posteridir" şeklinde bir ibare yer alıyor.

Avukat Derya Özyurt, "Burada aslında şüpheliler açıkça mağduru yanıltmayı ve bu şekilde haksız kazanç elde etmeyi amaçlamışlardır. Bir A4 kağıdından oluşan posterin yüz liranın üzerinde bir bedelle ücretlendirilmesi zaten hayatın olağan akışına da aykırı" diye konuştu.

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde açıklama kısımlarının çok detaylıca okunması gerektiğinin altını çizen Özyurt, "Çünkü günümüzde görseller yahut reklam amaçlı yapılan paylaşımlar yanıltıcı olabiliyor" dedi.

Önce numaralarını verdiler, sonra engellediler

Geveli, satıcılarla yazıştığını, irtibat numaralarını alınca güven verdiklerini söyledi.

Hayvansever kadın, dolandırıldığını anladığında çok geçti. İrtibat kurduğu numara tarafından engellendi.

Fişin içinden "güle güle kullanın" notu çıktı

Daha sonra satıcılarla hiçbir şekilde iletişime geçemediklerini söyleyen Geveli, gelen kargo fişinin içinde "güle güle kullanın" diye bir not gönderildiğini söyledi.

Şikayet sayısı arttıkça satış yapamaz hale geldiler. Satıcıların sitesinde artık "itibarımız zedelendiği için faaliyetimiz durdurulmuştur" yazısı yer alıyor. Ancak sadece bir hafta öncesine kadar bu site aktifti.

Mağdurlar, Tüketici Hakem Heyetine ya da miktar yüksekse Tüketici Mahkemesine başvurarak haklarını arayabilir.