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Sakarya'da tarım alanını seçen öğrencilere belediye burs verecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya'da tarım alanını seçen öğrencilere Büyükşehir Belediyesince 500 lira burs verileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 20:16
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Kentteki temasları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi projeler yaptıklarını söyledi.

Bir taraftan meslek liselerini diğer taraftan da mesleki eğitim merkezlerini güçlendirdiklerini aktaran Özer, çıraklık, kalfalık ve ustalık alanındaki çalışanların Türkiye'nin her tarafında yetiştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı eğitimler düzenlediklerini anlattı.

Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki değişiklikle, mesleki eğitim merkezlerinde kırılma yaşandığına işaret eden Bakan Özer, kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki 159 bin çırak sayısının bugün itibarıyla 600 bin 888'e yükseldiğini dile getirdi.

Çırak kalfa ve ustaların Türkiye'nin her noktasında işletmelerde aktif eğitim almaya devam ettiğini ifade eden Bakan Özer, "İnşallah kısa sürede eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağı olarak işletmelerde çalışmaya devam edecekler." dedi.

- "Büyükşehir Belediye Başkanımız her ay 500 lira burs verecek"

Bakan Özer, Sakarya'nın tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir il olduğunu kaydetti.

Daha önce Bursa, Gaziantep Şahinbey, Konya, Erzurum'da hayata geçirilen yaklaşıma bugün itibarıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de katıldığını vurgulayan Özer, "Burada mesleki eğitime katılan tüm çocuklarımıza değil tarım alanını seçen tüm öğrencilerimize, özellikle Sakarya'da tarımı güçlendirmek, tarım alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için pozitif ayrımcılık yaparak, ister Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olsun, ister Mesleki Eğitim Merkezi olsun, sayısına bakmaksızın Büyükşehir Belediye Başkanımız her ay 500 lira burs verecek." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar katkı sağlandığını hatırlatan Bakan Özer, 500 liralık bursla öğrencinin alacağı ücretin 2 bin 200 liraya yükseleceğini belirtti.

- "Tarıma olan ilgiyi arttıracaktır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Sakarya'da yapımı için protokol imzalanan 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme ve İşbirliği Protokolü" ile genç işsizliğini azaltmak, istihdamı arttırmak için eğitim desteği verdiklerini anlatan Yüce, "Sakarya ilinde ikamet eden öğrencilere eğitim desteği verilmesine ilişkin ve daha bilinçli üreticiler olması için tarımla ilgili alanlarda eğitim alanlara 500 lira destek vermeyi taahhüt ediyoruz. İnşallah bu da tarıma olan ilgiyi arttıracaktır. Tarım liselerine olan ilgi ve tarımsal faaliyetlerle ilgi odağını yükseltecektir." dedi.

Yüce ayrıca, Tarım Meslek Lisesi'nin yanında "tabiat okulu" projesinin de hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Yüce, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Mesleki Teknik Anadolu Liselerindeki tarım alanlarını seçen öğrencilere aylık 500 liralık burs verilmesini içeren protokolü imzaladı.

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Bakan Özer, daha sonra AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Yunus Tever'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Özer, basına kapalı gerçekleşen toplantıda partililerle bir araya geldi.

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