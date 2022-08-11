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İstanbul'da müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

Avcılar'da faaliyet gösteren bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağduralar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 22:45
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İstanbul'da müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

Avcılar'da 2019 yılında inşaat halindeyken ev alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya, hayatı adeta kabusa döndü. 400 bin TL karşılığında inşaat halindeki evi müteahhitten satın aldı. Birkaç ay sonra ikinci bir alıcının gelmesiyle şok oldu. Yaklaşık 6 ay sonra evin üçüncü bir kişiye 250 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Üçüncü alıcı ise eve gelerek Gülseren Karakaya'nın evden çıkmasını istedi. Karaya direnince üçüncü alıcıya aynı yöntemle başka bir eve gösterildi. Ancak aradan geçen sürede müteahhit İrfan T.'nin aynı evin tapusunu yakını olan Erdal K.'ya araba ve bir miktar para karşılığında sattığı belirlendi. Erdal K., da evi yine akrabası olan İrfan A.'ya sattığı ortaya çıktı. Evi alan son kişi ise Karakaya'yı sürekli tehdit ederek evi boşaltmasını istedi. Ancak aynı evin 5 alıcısı çıktığını öğrenen emekli öğretmen Gülseren Karakaya, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Müteahhitin "Tapu öncesi inşaatın bitmesi lazım 150 bin TL gerek" diyerek para istediğini ve bu parayı karısını hesabına gönderdiğini anlatan Gülseren Karakaya, "2019 yılında bir evimi sattım, Avcılar'dan ev almak istedim. Dolaştım, bir inşaatın önünde dururken bir adam geldi. 'Burada çok güzel bir daire var isterseniz orayı görebilirsiniz' dedi. Zorla beni yukarıya çıkardı, çok beğendim. Aradan birkaç gün geçti ben yine ev aramaya başladım. Bu adam beni aradı, 'gelin görüşelim evi beğenmişsiniz. Konuştuk 500 bin dedi', ben de 'veremem o kadar ancak 400 bin verebilirim' dedim. Aradan bir iki gün geçti bizi aldı oturduk ve 400 bin TL'ye anlaştık. Hemen inşaat başlayacaktı ama geliyorum gidiyorum inşaat aynı duruyor. Oturduğum evi sattım vaktim doldu, çıkmak zorunda kaldım. Sözleşmede 5 ay içinde ve bitecekti ama 6 ay geçti hiç ilerleme yok. Ev ne oldu diye sorunca gel, ev buldum sana dedi. Ama inşaatın içinde kapı, pencere yok 'burada kal' dedi. 'Burada nasıl yaşarım' dedim, 'camlara naylon çekeriz, kalırsın' dedi" şeklinde konuştu.

"İnşaatı gezerken ikinci bir alıcıyla karşılaştık"
İnşaata gezmeye gelirken başka alıcıyla karşılaştığını belirten Karakaya, "İnşaata bir gün oğlumun arkadaşıyla geldik, yaşlı bir çift vardı. Daire mi aldınız diye sordular evet dedim. Hangisi deyince onlar da denize bakan dubleksi deyince, biz aldık dedim. Onlar da noterden onaylattıkları satış sözleşmesini görünce şok oldum. Müteahhidi aradım, o da diyor ki hocam onlar yalan konuşuyor. 'Ellerinde sözleşme var' dedim, 'yok başka daire verdim onlara' dedi. Sonra bir yere götürdü, onları oradan da başka yere götürdü" ifadelerini kullandı.

"Aynı evi 5 kişiye satmış, tapu bir kişinin elinde"
Kapılar takılana kadar başka bir inşaatta 9 ay yaşadığın anlatan Karakaya, "Kapılar takılır takılmaz hemen eşyamı içeriye attım. Sonra bir gün kapı çalındı. Birol bey diye biri geldi, 'bura benim daire' dedi. Sizin nasıl olur dedim, o da sözleşmeyi çıkarttı. Ondan da 250 bin TL almış. Alt kattan ev satmış, orayı da başkalarına satıp anlaşmayınca benim evi satmış. Şuana kadar 3 kişiye satmış oldu. Sonra ben yerleştim 60 bin TL masrafı kendi cebimden ödedim. Sabri beye satmış, Birol beye satmış, bir de bana satmış, ondan sonra ben iki buçuk sene oturduktan sonra araba ve cüzi bir para karşılığında evi Erdal K.'ya satmış. Bu bir oyun. O da gidip evi Akif A. diye birine satmış. Şikayet edince biz de avukatlarımız aracılığıyla savcılığa şikayette bulunduk. Şuanda ev toplamda 5 kişiye satılmış. Tapuyu elinde bulunduran adam da sürekli kapı zilini çalıyor, annem Alzheimer hastası sürekli korkuyor, sürekli beni tehdit ediyor, şikayet ediyor. Korkudan kapıyı kimseye açmıyoruz" diye anlattı.

Firma ve şahsın dolandırıcı olduğunu, yapılan başka inşaatlarda farklı mağdurların olduğunu anlatan Avukat Büşra Tacar, "Gülseren Karakaya gibi davalı dolandırıcı firma hakkında birden çok mağdur müvekkilim bulunmaktadır. Firma sahte ilan ve afişlerle, yaşlı ve emekli kesimdeki insanların duygularını sömürerek ellerindeki birikimlerini alıp, ortadan kaybolmaktadır. Daireyi gösteriyor, anahtar teslim yapacağını söylüyor. Öncelikle belli bir kaparo istiyor, sonra aralarında noter onaylı satış sözleşmesi yapıyorlar. Paranın kalan kısmını ise borcum var, inşaat durdu gibi bahanelerle istiyor. Bu firmanın Avcılar'da birden çok faaliyet alanı olduğu için bundan ilk başta şüphelenmiyorlar, bu şekilde parayı alıp birden fazla kişiye satıyor. Tapuyu bir hafta sonra, bir ay sonra, anahtar teslim yapacağım diyerek oyalama sürecinde birden fazla kişiye satıyor. Biz de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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