Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ağustos 2022 03:15
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/392
Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
11 Ağustos 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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