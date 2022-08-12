Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
Ana sayfaHaberler Siyasi

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ağustos 2022 03:15
Yazdır
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/392

Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

11 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
12 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
12 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek isim belli oldu
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek isim belli oldu
Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim
Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim
Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz
Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım

Bu Habere Tepkiniz

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Evcen evi terk etti!

Evcen evi terk etti!

Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi