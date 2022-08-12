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Yurtta 3 günlük tatil 800 TL: KYK gezgin gençleri ağırlıyor

Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen gençlere ücretsiz konaklama imkanı sağlayan KYK yurtlarından birinde 3 gün kalan muhabirimiz otobüs bileti dahil sadece 800 TL harcadı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 12 Ağustos 2022 07:25
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Yurtta 3 günlük tatil 800 TL: KYK gezgin gençleri ağırlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahat Sever" projesi ile 18-30 yaş grubu gençlerin konaklaması için KYK yurtlarının kapısını açtı. 15 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar sürecek fırsatta, gençlere farklı illeri tanımaları için ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlarda ücretsiz kalan gençler, minimum bütçe ile keyifli bir tatil yapıyor. Ankara muhabirimiz de Antalya'ya giderek uygulamayı denedi ve sadece 800 TL harcadı. Muhabirimizin gözlemleri şöyle:

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN FAYDALANABİLİYOR

  • Hizmet veren yurtlara GSB'nin sitesinden ulaşabiliyor. Yurtlara rezervasyon yapmak için öncesinden bir telefon yeterli. Kaydımızı Antalya merkezde bulunan Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu'na yaptırıp mütevazi tatil deneyimimize katkı olması için uygun bir otobüs bileti araştırmak oldu. Gidiş dönüş için 500 TL'lik bütçe ayırdık. Konaklayacağımız yurda varışta 10 dakika içinde kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Kayıt işlemlerinde kişinin bir suça karışıp karışmadığına bakılıyor. Bunu yurt odalarına giriş çıkış yapılabilmesi amacıyla fotoğraf ve parmak izi alınması izliyor. Yurtla ilişiğin ise üçüncü gün 12:30'da kesilmesi gerekiyor. Odalar ve yataklar her misafir için yeniden hazırlanıyor, temizlik malzemesi konuyor. Konaklayıcılar yurtların ücretsiz çamaşır yıkama gibi imkanlarından da faydalanıyor.

YURT İÇİNDE DE YEMEK YENEBİLİYOR

Antalya'da merkezi bir konumda olan yurt misafirlerine kolay bir ulaşım sağlıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı'nda halk plajında ücretsiz olarak denize girebiliyorsunuz. Özel plajlara giriş 50 TL'den başlıyor ve şezlong ve şemsiye için de ayrı ayrı 100'er TL isteniyor. Aynı yerlerde doyurucu bir menü ise 150 TL. Kaldığımız yurt ile aynı uzaklıkta bulunan otel ve pansiyonlarda en ucuz gecelik fiyat 400 TL. O da önceden rezervasyon kaydıyla. Barındığımız yurdun Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde olması sayesinde uygun beslenme imkanları bulunuyor. Bunun yanında öğle yemeği ya da akşam yemeği için yine yurt içerisine servis olarak getiren firmalardan 33 TL'ye Adana, ciğer ya da kuşbaşı dürüm sipariş edebiliyorsunuz. Tek kişilik bir tatili üç gün için 800 TL gibi bir meblağa yapabiliyorsunuz.

Kıyı şeridini gezeceğiz

  • Konakladığımız Bezm-i Alem Öğrenci Yurdu'ndaki diğer gençler de projeden oldukça memnun. Yurt Müdürü Saim Türkay, "Bin 278 kişi arayıp yurdumuzda kalmak istediğini belirtti ancak bunlardan bin 72'si geldi. Yurtlarda kalma yaşının 30'a çıkarılmasıyla birlikte talepler iki katına çıktı. Odalarımız misafirlerimize otel konseptinde hazırlanarak teslim ediliyor ve misafirler de odalarımıza saygılı bir şekilde aynı temizlikte bizlere bırakıyor" ifadelerini kullandı. Bakanlığın projesinden faydalananlarda ağırlığı genç seyyahlar oluşturuyor. Tatil için Ankara'dan gelen arkadaş grubundan biri Can Polat Yılmaz (19). Yılmaz, henüz bu yıl üniversite tercih yapmış. Yılmaz, "Odalara ilk girdiğimizde her şeyin hazır olması bizi çok şaşırttı çünkü daha önce yurtlarda kalan arkadaşlarımız yataklarının kendilerinin yaptıklarından bahsetmişti" dedi. Malatyalı Hakan İpek ise civar otellerde sezonluk iş bulabilmek için gelmiş. İpek, "İş bulma sürecimde ve evrakları hazırlama sürecimde pansiyon ararken GSB yurtlarında kalmaya karar verdim. 3 günlük sürede evraklarım ve işe alınma sürecim tamamlandı. Bu sayede iş bulma sürecim içerisinde herhangi bir para harcamadan konaklama ihtiyacımı karşıladım" diye konuştu. Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ali Boz ise ilden ile seyahatler gerçekleştiriyor. Boz, "Mersin'den başladığım yolculuğuma Antalya'da devam ediyorum. Buranın ardından da kıyı şeritlerinde sürekli olarak gezmeyi planlıyorum. Yol paramın bittiği yerde otostop çekeceğim. Yiyeceğimi içeceğimi günlük işlerle karşılarım ancak kalacak yerin ücretsiz olması benim işimi oldukça kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Ali Kürşat Büyükada

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