Savunmada 4 proje hazır

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli birçok projesinde sona gelindi. SİPER'in ilk sistemi aralık ayında envantere girecek, zırhlı amfibi deniz hücum aracı (ZAHA) eylül ayında TSK'ya teslim edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, yerli ve milli savunma sanayii projelerinde gelinen son durumla ilgili bilgilere yer verildi. Sınır güvenliğinin en önemli unsurlarından olan hava savunma sistemleri konusunda yerlileştirme çalışmaları devam ederken, Türk savunma sanayii bu kapsamdaki en önemli sistemlerden olan SİPER'in ilk sistem teslimatlarına 2022 yılı sonunda başlanıyor. Bakanlığın raporunda, "UMBHFFS Aşama-C SİPER Projesi kapsamında Aralık 2022 tarihinde bir sistemin envantere alınması planlanmaktadır" denildi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve "Aktif Radar Arayıcı" (RF) ile "Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı" (IIR) başlığa sahip olacak. 100 kilometreden fazla menzile sahip olacak SİPER, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabilecek.

ZAHA ENVANTERE GİRİYOR

Kara ve deniz kabul testleri devam eden zırhlı amfibi deniz hücum aracının da (ZAHA) eylül ayı içinde envantere alınması planlanıyor. Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen ZAHA gelişmiş silah sistemleri ile donatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek ZAHA; TCG ANADOLU, TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinde görev yapabilecek.

MİLGEM'DE 3'ÜNCÜ GEMİ DENİZE İNİYOR

Bakanlığın raporunda, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, birinci geminin (PNS BABUR) donatım ve test faaliyetlerine, üçüncü geminin (PNS KHAIBAR) inşa faaliyetlerinin de İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürdüğü belirtildi. Projenin üçüncü gemisinin (PNS KHAIBAR) denize iniş töreninin 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

PİRİREİS ARALIK'TA GÖREVE BAŞLIYOR

Modern denizaltı serisinin ilk ürünü PİRİREİS'in üretimi de tamamlandı. Bakanlığın raporunda, "Yeni Tip Denizaltı (Havadan Bağımsız Tahrikli) Projesi dahilinde, projenin birinci gemisi olan PİRİREİS denizaltısında Deniz Kabul Testlerine başlanacak olup, 2022 yılı Aralık ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır. Diğer denizaltıların inşa faaliyetlerine Gölcük Tersanesi Komutanlığında devam edilecektir" denildi.

KARAKOL GEMİLERİ KATAR YOLCUSU

Katar'da Deniz Unsur Komutanlığının (DUK) Teşkil Edilmesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda bulunan iki adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi'nin de Kasım içinde Katar'da konuşlanmasının planlandığı belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU