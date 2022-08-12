ÖSYM'de soru havuzu sil baştan

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine devam eden soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri günlerdir üzerinde yoğunlaştığı yer, akademisyenler tarafından hazırlanan ve bütün soruların toplandığı soru havuzu idi. Bu kapsamda yüz binlerce soru detaylı incelendi. Denetçiler ayrıca Faraday kafesiyle kaplı, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir ortamda sınav kitapçıkları hazırlandığı ve paketlendiği matbaada da incelemelerde bulundu.

Bu arada 6 Ağustos 2022'de gazetemizin manşetinde eğitimcileri dinleyip bir çağrıda bulunarak 'Havuzun soruları değişsin' başlığı atmıştık. Bu konuda da bir adımın atılacağı öğrenildi. Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

MAHMUT ÖZAY