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Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama

"CHP Genel Başkan yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 08:43
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Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçmen listeleriyle ilgili sözlerinin ardından CHP Genel Başkan yardımcılarının yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS üzerinden Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacağını bildirdi.

Seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını paylaşımında yaptığı açıklamada anlattığını ve iyi okunursa söz konusu hataya tekrar düşülmeyeceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok' ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nin siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır. Aslında bu, 'Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz.' demektir."

Söz konusu düzeltmeyi Kılıçdaroğlu'nun yapması gerektiğini belirten Soylu, "Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, özür dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan yardımcılarına da seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var, elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır. Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı, kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir. Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbette partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler. Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir, bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı."

Süleyman Soylu, bütün seçimlerde seçmen listelerinin askıya çıktığını, muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listelerin kontrol edildiğini, adres yanlışlıkları ve benzeri maddi hataların düzeltildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usul bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

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