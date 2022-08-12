3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı, ODTÜ ve Trakya Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ağustos 2022 08:46
Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 1 eylül 2022
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ağustos 2022
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ağustos 2022
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