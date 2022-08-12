Kim Milyoner Olmak İster'de matematik öğretmeninin bilemediği soru

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışmasında programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Kübra Altıntaş isimli Türkçe öğretmeni yarışmacıya "10.000, 1.000, 100, 10 ve 1'in çarpımı kaç eder?" sorusunu yöneltti. Joker hakkını kullanan öğretmen, matematik öğretmeni arkadaşını aradı.

Telefonla joker hakkında bilgisine başvurulan matematik öğretmeni, "1'in sonunda 10 tane 0 olacak" yanıtını verdi. Ancak ortaya çıkan sayının milyar mı katrilyon mu olduğunu bilemedi. Matematik öğretmeni de doğru yanıt veremeyince yarışmacı yarı yarıya jokerini kullandı. Kübra Altıntaş 10 katrilyon seçeneğini seçti. Ancak doğru yanıt 10 milyardı.