2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Tekirdağ'a 3 bin 50 ton buğday taşıyan Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi Çernomorsk'tan, İran'a 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Star Laura" isimli gemi de Yuzni'den bu sabah hareket etti.