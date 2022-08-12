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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 2.873,74 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 09:59
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,29 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 2.873,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,51'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,37 değer kazanarak 2.868,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini de 2.877,60 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımına gitmesinin beklendiğini, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu anımsatan analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları dolayısıyla sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

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