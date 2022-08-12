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Kılıçdaroğlu: CHP'de kısır çekişmeleri ayıkladık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nın Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda yurt dışı oyları için partililere yeni çalışma anlayışlarından bahsetti. CHP içindeki geçmiş tartışmalardan bahseden Kılıçdaroğlu "Geçmişte CHP'de kısır çekişmeler vardı bunları tamamen ayıkladık. Her birimiz iktidara odaklanmış haldeyiz.'" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ağustos 2022 11:29
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Kılıçdaroğlu: CHP'de kısır çekişmeleri ayıkladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Geçmişte CHP'de kısır çekişmeler vardı bunları tamamen ayıkladık. Her birimiz iktidara odaklanmış haldeyiz" dedi. CHP lideri, "Dünya tarihine bırakacağımız miras, otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle değiştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Yunus Emre, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ile Eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş'ın da yer aldığı etkinlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya tarihine bırakacağımız miras, otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle değiştirmek olacak.

"Biz pek çok sorun yaşadık ama artık sorunlarımızdan arınmak istiyoruz. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Demokratik ülkelerde öngörülen bütün demokratik kazanımların Türkiye'de de olmasını istiyoruz.

"Sorunları sadece dillendiren değil, sorunların nasıl çözüleceğini de ifade eden bir partiyiz.

"Yeni bir siyaset anlayışını aslında ülkemize getiriyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneği. Biz büyük kentleri alacağımızı söylediğimizde kimse inanmıyordu, rakiplerimiz inanmıyordu. Ama biz yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık. Bugün Türkiye'de nüfusun yarısından fazlasını CHP'li büyükşehir belediye başkanları yönetiyor, onlara hizmet ediyor. Yanıldığımız bir yer var, Bursa. Bursa'yı kaybetmemizin kabahati de bizde, Bursalılarda değil.

"6 milyon vatandaşımız var yurt dışında. Neden sizin bir temsilciniz TBMM'ye gelip sizin sorunlarınızı anlatmasın. Sorunu yaşayan sizsiniz, çözümü bilen sizsiniz. Sizin gelip anlatmanız lazım. Buna benzer pek çok sorun var.

"Biz yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkelerinin sorunlarına yabancı olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye'de yaşayanlar sizin yaşadığınız sorunları pek iyi bilmiyorlar, kabul edelim. İşsizliğin bu noktaya geldiği, derin yoksulluğun olduğu bu ortamda insanlar ancak kendi sorunlarını biliyorlar.

"Geçmişte CHP'de kısır çekişmeler vardı bunları tamamen ayıkladık. Her birimiz iktidara odaklanmış haldeyiz.

"Kucağımızı herkese açacağız. Yaşan tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız.

"Biz üçüncü sınıf değil, birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Birilerini dayatmasıyla değil kendi özgür irademizle ülkemize demokrasiyi getirmeliyiz. İlk iktidarımızda göreceksiniz AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Şu tarihsel gerçeği de sakın unutmayın, Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkedir. Milli Kurtuluş Savaşı verdikten sonra mazlum ülkelerin birçoğu kurtuluş savaşı verdi. Orada savaşan gençler göğüslerinde Mustafa Kemal'in fotoğrafını taşıyordu. Bize tarihin yüklediği böyle bir sorumluluk var. İşin özeti hepimize çok iş düşüyor. Bana da size de çok iş düşüyor. Kısır tartışmalardan kesinlikle uzak duracağız. Eleştiri kültürünü ,bizi eleştirmek isteyenleri sabırla dinleyeceğiz.

"Örgütlerinizi kurarken kadın erkek dengesine de dikkat edin. Avrupa'da yaşıyorsunuz. Biz cinsiyet kotası getirdik yüzde 33 kadın, yüzde 22 genç. İktidar olduğumuzda bunu siyasi partiler yasasına koyacağız. Her şeyi biz biliriz algısını darmadağın edin. "

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