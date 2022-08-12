Müşteri şikayeti, bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasını ortaya çıkardı

Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
8 ilde yeni cemevi açılacak
8 ilde yeni cemevi açılacak
Kiranın ateşi düştü
Kiranın ateşi düştü
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu
Bakan Koca 'ek ödemeyi' duyurdu: Her ayın 15'inde yapılacak!
Bakan Koca 'ek ödemeyi' duyurdu: Her ayın 15'inde yapılacak!
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Müşteri şikayeti, bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasını ortaya çıkardı

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanık hakkında 38'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 12:44
Yazdır
Müşteri şikayeti, bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasını ortaya çıkardı

- Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu 112 sanık hakkında 38'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında bankanın eski çalışanı ve bir firmanın şirket muhasebecisinin de olduğu tutuksuz 112 sanık hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla dolandırıcılık", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, belgeler, şüpheli ifade tutanakları, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları, HTS dökümleri, bankanın soruşturma raporu, Teftiş Kurulu Başkanlığının kanuni soruşturma çerçevesinde topladığı deliller ve alınan beyanlar, sahte maaş bordroları, sahte SGK hizmet dökümleri ve tutanaklara yer verildi.

Bankanın müşterisi olan bir şirketin yetkilisinin, 2016 yılında firmasında çalışıyormuş gibi gösterilen ve bankadan kredi kullanan 4 kişiyle ilgili şikayeti üzerine inceleme başlatıldığı belirtilen iddianamede, soruşturmanın genişletilmesi üzerine bankanın o dönemki bireysel müşteri ilişkileri asistanı H.İ'nin usulsüzlüklerinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

H.İ. ile 10 sanığın, fikir ve iş birliği içinde dolandırıcılığı organize ettikleri, kredi kullanan kişilerin bankaya sunduğu SGK hizmet dökümlerinin ve maaş bordrolarının sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, H.İ'nin aracılık yaptığı kredi kullanımlarının bankacılık teamüllerine ve rasyonelliğe aykırı olması üzerine ilk olarak 20 Haziran 2016'da konuya ilişkin müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme sonrasında hazırladığı raporda, banka çalışanı H.İ'nin farklı tarihlerde diğer sanıklara bireysel kredi kullandırdığı ve onları sigorta ve internet bankacılığı gibi ürünlerle aktif müşteri haline getirdiği ve "suça konu müşterileri portföyüne eklememesinin" dikkati çeken ilk bulgu olduğuna işaret edildi.

İnceleme sonucunda, 111 sanığın tamamında sahte maaş bordrosu ve sahte SGK hizmet döküm belgesine rastlandığı, bu kredilerin tamamının H.İ. tarafından banka sistemine girildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca maaş bordrolarının incelendiğinde "dikkati çekmemesi amacıyla" 13 farklı firmaya yayıldığı, sanıkların 6 ay boyunca bu firmalarda çalışıyor gibi gösterildiği ancak SGK sicil numaraları üzerinden yaptırılan sorgulama ve firmaların çalışan personel listesinin incelenmesinde bu kişilerin belirtilen tarihlerde ilgili firmalarda "gerçekten çalışmadığının" tespit edildiği ve "kredi kullanmaya ehil olmayan kişiler" sınıfında bulundukları bilgilerine yer verildi.

- Bankayı 2 milyon 756 bin 941 lira zarara uğrattılar

İddianamede, kredi kullanımında sahte belgelerin tespiti üzerine müfettişler tarafından şüpheli müşterilerin ifadeye çağrıldığı, incelemeler üzerine ilk dosyalarındaki yazı ve imzalar ile yapılandırma dosyalarındaki yazı ve imzaların uyuşmadığının belirlendiği, bu imzaların ise eylemi organize eden 10 sanık tarafından atıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Eylemi organize eden 10 sanığın sahte evraklarla kredi kullanımı sağladıkları, bu kredilerden komisyon aldıkları, H.İ'nin de bankaya bu kredilerin girişini yaptığı anlatıldı.

Teftiş Kurulu Başkanlığının raporuna yer verilen iddianamenin sonuç kısmında, H.İ. ve birlikte hareket ettiği 10 sanığın, bankacılık yasa ve uygulamalarına göre tahsis edilmemesi gereken kredileri müşteri konumundaki diğer sanıklara kullandırarak menfaat sağladıkları ve bankayı 2 milyon 756 bin 941 lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

İddianamede, 112 sanığın 5 suçtan 38'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

KAPAT [X]

- "Bankaya gittiğimde başvuru evrakları hazırdı"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan A.Y. kredi kullandığı süreçte maddi sıkıntı yaşadığını ve o dönem sanıklardan K.K. ile tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nüfus cüzdanımın fotokopisini K.K'ye verdim. Bir süre sonra K.K. beni arayarak 'Şu an A.Ö'ye ait bir firmada işe başladın' dedi. Daha sonra kimse beni işbaşı yapmam için aramadı. Ben tekrar K.K'yi arayarak 'Benim paraya ihtiyacım var çalışmam lazım' dediğimde, 'Sana kredi çekelim ancak çekilen kredi tutarının yarısını şirkete vereceğiz' dedi. Bana 26 bin 500 lira kredi kullanacağımı ve bankanın şubesine gelmemi söyledi. Bankaya gittiğimde K.K. ve A.Ö. oradaydı. Bana ikinci katta bir görevlinin yanına gitmem gerektiğini söylediler. Görevlinin yanına gittiğimde başvuru evraklarım hazırdı. Ben sadece banka görevlisine nüfus cüzdanımı verdim. Bana gösterilen yerlere imza attım. Aynı gün bankadan 23 bin lira aldım. Bu paranın 12 bin 500 lirasını K.K. ve A.Ö'ye verdim. Bu şahıslar bana 'Seni işe başlatma yapmasaydık bu krediyi kullanamazdın. Bir hafta içinde de işe başlarsın' dediler."

Sanıklardan A.Ü. de 2016'da kahvehanede otururken tanımadığı iki kişinin yanına geldiğini anlatarak, şu beyanlarda bulundu:

"Bana uygun kredi kullandıracaklarını, alınacak paranın da yarısını kendilerinin alacağını söylediler. Ben 14 bin lira kredi kullanmak istediğimi söyleyerek bu kişilere nüfus cüzdanımın fotokopisini verdim. Bir hafta sonra beni aradılar ve kredimin hazır olduğunu, banka şubesine gelmemi söylediler. Beni bankanın ikinci katında bulunan H.İ. isimli banka çalışanına yönlendirdiler. Görevliye sadece nüfus cüzdanımı verdim. Başvuru evraklarım zaten orada hazırdı. 14 bin liranın 7 bin lirasını ben bu kişilere verdim. Kredi kullandığım zaman hiçbir iş yerinde sigortalı çalışmıyordum. Benim çalışıyor olarak gösterildiğim iş yerinin varlığından bile haberim yok."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: İnşallah hayırlı haberler duyacağız
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: İnşallah hayırlı haberler duyacağız
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Kılıçdaroğlu: CHP'de kısır çekişmeleri ayıkladık
Kılıçdaroğlu: CHP'de kısır çekişmeleri ayıkladık
Kiranın ateşi düştü
Kiranın ateşi düştü

Bu Habere Tepkiniz

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Duygulandıran soru!

Duygulandıran soru!

Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan soru herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...