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SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere zorunlu trafik sigortasında uygulanacak azami primler artırılırken, hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü- Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin SEDDK tarafından belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek, kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 12:59
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SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu trafik sigortasını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler artırılırken, hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü.

SEDDK'nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin "Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler" bölümünü düzenleyen 15'inci maddesine eklenen 4'üncü fıkra şöyle:

"Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmi internet sitesinde ilan edebilir."

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 1 Eylül 2022'den itibaren aylık yüzde 2,25'ten yüzde 4,75'e yükseltildi.

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak. Bu arada, yönetmelik kapsamında, araç grubu bazında kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım oranları tablosuna yer verildi.

Yönetmelikte hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranlarını gösteren tabloya bakıldığında hasarsızlık prim indirimleri 7. basamak için yüzde 45'ten yüzde 42'ye, 6. basamak için yüzde 30'dan yüzde 22'ye, 5. basamak için yüzde 15'ten yüzde 10 düşürüldü.

Hasar durumunda prim artırım oranlarında da değişikliğe gidildi. Hasar prim artırım oranları, 3. basamak için yüzde 50'den yüzde 45'e, 2. basamak için yüzde 100'den yüzde 90'a 1. basamak için yüzde 150'den yüzde 135'e düşürüldü.

Bu arada, söz konusu yönetmelik, 1 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek.

- "Azami prim uygulaması, asgari ücret, hasar maliyetleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle revize edildi"

Konuya ilişkin SEDDK'dan yapılan açıklamada, Kurumun, zorunlu trafik sigortasında, hasar-prim dengesini gözeterek sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla tarife güncellemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, SEDDK'nin, zorunlu trafik sigortasında 12 Nisan 2017 tarihinden bu yana kullanımda olan azami prim uygulamasını, asgari ücret, hasar maliyetleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle revize ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"81 ilin trafik riskine göre her ay değişen katsayı oranı 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren aylık yüzde 2,25'ten yüzde 4,75'e yükseltilmiştir. Yayımlanan yönetmelikle basamaklarına göre değişen hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranları, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımını mümkün kılmaya devam edecek şekilde, hasar maliyetleri göz önünde bulundurularak ve sürdürülebilir fiyatlama dikkate alınarak revize edilmiştir. Bunun yanı sıra, sabit bir oran yerine, gelen veriler ışığında hasar davranış farklılıkları dikkate alınarak, çeşitli araç gruplarına ve değişen kullanım türüne özel artırım oranları belirlenmiş, bu kapsamda sürdürülebilir bir fiyatlamaya imkan tanınmıştır."

SEDDK'nin, yapılan yeni düzenlemeyle motorlu araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasını düzenlemekten kaçınan sigorta şirketlerine de farklı tedbirleri uygulamaya aldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Kurum, bu şirketlerin belirlenen sigorta branşlarına veya tüm branşlara poliçe düzenleme ve yenileme yetkisini 3 ila 30 gün boyunca durdurabilecek, kaçınmanın devamı halinde bu süreyi 2 katına çıkarabilecektir." denildi.

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