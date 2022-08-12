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NVİ Genel Müdürlüğünden CHP'nin 'seçmen listeleri' iddialarına ilişkin açıklama

"Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeğe aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır"- "Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 13:15
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NVİ Genel Müdürlüğünden CHP'nin 'seçmen listeleri' iddialarına ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeğe aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, Genel Müdürlükçe, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtlarının, "Kimlik Paylaşımı Sistemi" üzerinden anlık olarak paylaşıldığı bildirildi.

YSK tarafından Genel Müdürlükten temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Kanunun 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan alınan verilerin düzenlenerek seçmen kütüğünün oluşturulduğuna işaret edilerek "Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır." bilgisine yer verildi.

- "Bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır"

Sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar vatandaşa hizmet götüren her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olan MERNİS'in dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından biri olduğu ve diğer ülkelerce örnek alındığına işaret edilen açıklamada, MERNİS'in Türk mühendislerince oluşturulan yerli ve milli bir sistem olduğu belirtildi.

MERNİS'in 7/24 esasına göre 2 bin 100 kurum ve kuruluşa kesintisiz ve kusursuz bir şekilde hizmet verdiği vurgulanarak "Bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur." denildi.

Açıklamada, "soyadı olmayan seçmen olduğu hususu"na ilişkin de nüfus kayıtlarındaki geçmiş yıllardan gelen maddi hataların yıllara sari olarak düzenli bir şekilde MERNİS veri tabanından incelendiği ve tespit edilen kayıtların kaydın niteliğine göre kişilerin bizzat talebi üzerine idarece veya mahkeme yoluyla düzeltildiği aktarıldı.

- "Adres beyanları sürekli ve düzenli kontrol edilmekte"

Bu kapsamda MERNİS veri tabanında yer alan 140 milyon nüfus kaydının incelenmesi esnasında soyadı olmadığı tespit edilen 30 kişiye, bunlardan 15 kaydın, 2003 yılı öncesinde Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık kazanan ve boşanması sonucu bekarlık soyadı olmayan kişiler olduğu belirtilerek, soyadlarını tamamlamaları için başvuruda bulunmaları gerektiğinin bildirildiği ancak bildirim yapılanların bir kısmının yurt dışında olması bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamadığı kaydedildi.

"Aynı adreste 40 kişinin birlikte ikamet ettiği" iddialarına yönelik açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5490 sayılı kanunun 50'nci maddesine göre yerleşim yeri adresi vatandaşların beyanı esas alınarak yapılmaktadır. Mevzuat gereğince bir adreste ikamet edebilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak adres beyanları sürekli ve düzenli olarak Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup şüphe duyulması halinde resen, adres beyanı esnasında şüphe oluşması ya da aynı adreste ikamet eden diğer kişilerin itirazı halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir."

- "100 yaşın üzerinde yaşayan 15 bin 946 kişi bulunuyor"

"100 yaş üzerindekilerin ilk kez seçmen olduğu" konusuna ilişkin de açıklamada, şunlar kaydedildi:

KAPAT [X]

"80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem görmeyen (kimlik kartı ya da adres beyanı bulunmayan) kayıtlar tespit edilerek mülki idare amiri emriyle kolluk kuvvetlerince ölü olup olmadıkları araştırılmakta, yapılan araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenler nüfus kayıtlarından düşülmektedir. Bu işlem süreklilik arz etmekle birlikte ölü olmadığı tespit edilenler adres beyanında bulunmaları halinde YSK tarafından seçmen kütüğüne ilk defa seçmen olarak dahil edilmektedirler. Ayrıca bilindiği üzere ülkemizde hiçbir zaman nüfusa kaydolmayan kişilerin de (saklı nüfus) var olmasından dolayı tespiti halinde bu kişiler de aynı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Günümüz itibarıyla MERNİS kayıtlarına göre 100 yaşın üzerinde yaşayan 15 bin 946 kişi bulunmaktadır. Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeğe aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır."

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