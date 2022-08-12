Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 13:47
Kuyucu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız