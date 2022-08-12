Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

Binlerce sağlık çalışanının uzun bir süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği devreye girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi.

Merak edilen soruları Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş NTV'de yanıtladı. İşte o soru ve cevapları...

-En Yüksek ek ödeme hangi gruba yapılacak, Bu grubun sabit toplam ödemesi ek ödeme ile ne kadar yükselecek?

''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak''

-Uzman hekimler ne kadar ek ödeme alacak, maaşlarıyla birlikte aylık ödemeleri ne kadar yükselecek?

''Uygulama ayırt etmeksizin bütün uzman hekimleri kapsıyor. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanıyorlar. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar''

-Asistan hekimlerin ek ödeme tutarı ne olacak, Aylık sabit ödemelerine nasıl yansıyacak?

''Bu gruba da 7 bin 500 liraya yakın bir ek ödeme düzenlemesi yapılmış oldu''

-Hemşireler ve teknikerler için nasıl bir düzenleme belirlendi?

''Öncelikle aralık ayında yapılan düzenleme bütüncül bir düzenleme değildi. Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak''

-Teşvik ödemesi aralığı nasıl, neye göre belirlenecek?

''Teşvik ödemesi alınan sabit maaşların dışında belirlenen kriterlere göre her bir çalışanı ilgilendiren yönergelerle belirlenecek oranlar var. Burada da 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar gidebilecek ilave teşvik ücretleri alınabilecek''

-Hekimler ile diğer sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler arasındaki fark neden kaynaklanıyor?

''Biz sağlık çalışanlarının taban ücretlerinin artırılması gerektiğini özellikle söyledik. Burada taban ücretleri arıtıldı ama teşvik kısmı da var. Taban kısmında eksik bırakılmış kısmın teşvik ile mutlaka verilmesi gerekiyor. Elbetteki hekimlerimizin maaşları artsın ancak arada çok ciddi bir makas oluştu. Diğer sağlık çalışanlarının da maaşlarının da artırılması gerekiyor''