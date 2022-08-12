Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 14:44
Mustafa T'nin (39) kullandığı 06 CUT 169 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Işıkyaka mevkisinde Ramazan Y'nin (58) kullandığı 01 VY 778 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Cuma T. ve Meryem T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Y, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız