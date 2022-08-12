Kamyondan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı yaralılar var

ARNAVUTKÖY'DE demir yüklü kamyon durağa yanaşan otobüsün yanından geçerken taşıdığı demirler savrularak İETT otobüsünün camının içinden girdi. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de hareket halindeki tırdan düşen demirler, durakta yolcu almak için yanaşa otobüse saplandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Sincanlar otobüs durağında yaşandı. Arnavutköy istikametine seyreden 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden demir taşıyan 48 PD 513 tır sürücüsü otobüsün sol tarafında çarptı. Tırın kasasında yüklü demirler ise düşerek otobüse saplandı.

Kazada otobüste bulunan 2'si çocuk çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüsten indirilen yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Olayı gören bir başka sürücü, "Otobüs durakta durdu. Ben ileride dinleniyordum. Tam otobüse bakarken kamyonun arkadan girdiğini gördüm. Biçerek geldi yani" şeklinde konuştu.

Bildiğin katil tepkisi!

Bir başka görgü şahidi ise, "Bu şekilde taşımacılık olmaz. Görüyorsunuz yarısı açık yarısı dışarıda. Bildiğin katil yani. Başka bir şey denilmez" ifadelerini kullandı.

Kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İBB'den açıklama yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada olay böyle aktarıldı:

"Arnavutköy'de bir kamyonda bulunan demirlerin İETT otobüsüne düşmesi sonucu ikisi ağır olmak üzere yaralanan beş vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın takipçisi olacağız."