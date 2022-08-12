Türk Eczacıları Birliği: Ek Ödeme Yönetmeliği yeniden düzenlensin

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, eczacılık mesleğinin çok sıkıntılı bir dar boğazdan geçtiği vurgulanarak, kamu eczacılarına yönelik yönetmelikte yer alan oranların sağlık personeli arasında katsayı adaletsizliğini artırdığı ve hakkaniyetli olmadığı görüşü paylaşıldı.

Kamu eczacılarına yapılacak mesai içi ek ödeme tutarlarında ve kadro unvan katsayılarında TEB'in talep ettiği oranların görmezden gelindiği belirtilen açıklamada, hizmet alanı kadro ve unvan katsayılarında bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

Kamu eczacılarının öteden beri 5 yıllık lisans mezunu diğer sağlık çalışanlarıyla yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan, kamu eczacılarını alenen yok sayan bu düzenlemeyi anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan Sağlık Bakanlığına açık çağrıda bulunuyor, kamu eczacılarının uğradığı mağduriyeti giderecek şekilde söz konusu yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."