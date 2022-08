Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

2010 yılından bugüne büyüyen, gelişen ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversitemizi yakından takip ediyoruz. İlim ve irfan davamızı dünya çapında en iyi şekilde temsil etmek, üniversite medeniyettir ifadesini hayata geçirmek için samimiyetle çalışan rektörümüzü ve hocalarımızı tebrik ediyorum.

Yeni kayıt dönemiyle beraber 15 bini bulacak öğrencileriyle üniversitemiz ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumları arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitemize marka değerinin önemli katkı sağlayacağına inandığım yeni bir eseri daha öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmete sunmak için buradayız. Ziraat Bankamızın desteği ile tamamlanan kütüphanemizin Merkezi Derslik Bbinasının üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle gerek Ziraat Bankamızın Genel Müdürü, yönetim kuruluna hepsine milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını yapmayı nasip ettiği için rabbime hamdediyorum. Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi'dir. Buranın da haftanın her günü 24 saat açık olacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum.

Sene sonuna kadar İstanbul'da Rami Kışlası'nı da bu yıl inşallah orası da bitiyor büyük bir kütüphaneye dönüştüreceğiz. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphane ile kavuşturduk. Kitap sayısını da 4 kat artırarak 70 milyona çıkardık.

Şayet bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya sevdamız varsa bunu kütüphaneler olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tevekkürdür, ilimdir, irfandır, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri ise fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olmuştur.

Her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. İş bilenlerle bilmeyenler bir olurmu buyuran inancımız bize beşiktaş mezara kadar ilimle meşkul olmamızı tavsiye ediyor. Okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanının merkezine kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek istiyoruz.

Medeniyetimizin temellerini okumak üzerine atan ecdad bilgiyi yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca onun peşinde koşmuşlardır. Hakkı teslim edilmese de bizim medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına yaptığı katkı asla gözardı edilmeyecek büyüklüktedir.

Şehrinin giriş kapısında bilgi ve erdem kılıç ve silahtan üstündür yazan bir medeniyetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir. Malesef uzunca bir süre bu konuda sıkıntı yaşadık. Vaktimizi ve enerjimizi başka alanlara yönelterek bu iklimden uzaklaştık veya uzaklaştırıldık.

Bugün dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye sadece kendisi için değil gözünü ve kalbini bu ülkeye bu topraklara yöneltmiş koskoca bir coğrafyanın ve medeniyetin temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek medeniyetimizi zirveye çıkartacağız.