Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı
Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Edin Visca sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından Visca'nın kolunda kırık olduğu tespit edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 22:58
Trabzonspor'da Visca şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın 40. dakikasında Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye getirilen Edin Visca'nın ilk kontrollerinde, Humerus kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yapılacak son kontrollerden sonra ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız