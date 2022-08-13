13 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Turan KULOĞLU atanmıştır.

8

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus ALKAÇ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz YILDIRIM atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Genel Müdürü Ali ERDEM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet GÜL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul ÇEKİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir HIRSLI atanmıştır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ÇETİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim POLAT görevden alınmış ve bu suretle boşalan İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf ARAPOĞLU atanmıştır.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meral GÖKKAYA atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Merve Safa KAV AKÇI atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar KILIÇ atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Öztürk SELVİTOP atanmıştır.