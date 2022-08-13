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Yunanistan'ın ölüm adası: Ölüme terk edildiler

Akrebin ısırdığı 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 9 yaşındaki ablası hasta. Yunanistan, imdat çağrısı yapan mültecilerin koordinatlarını bilmesine rağmen yardıma yanaşmıyor. Türkiye'nin müdahale edebilmesi için ise mültecilerin sınıra gelmeleri gerekiyor. Megafonla seslenen jandarma herhangi bir karşılık alamadı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Ağustos 2022 07:20
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Yunanistan'ın ölüm adası: Ölüme terk edildiler

Yunanistan göçmenlere karşı insanlık dışı muamelelerinin birini daha ekledi. Kaçak yollardan Yunanistan'a girdikten sonra Türkiye'yi itilmek istenen 40 göçmen, 2 hafta önce Meriç Nehri'nin ortasında Yunanistan tarafında kalan bir adacıkta mahsur kaldı. Yunanistan'ın koordinatları bilmesine rağmen göçmenleri kurtarmaya yanaşmıyor. Bölgedeki yardım kuruluşları göçmenlere ulaşamıyor.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

  • Son olarak 6 Ağustos'ta, "Alarm Phone" isimli sivil örgüt, aralarında hamile bir kadın, 8 çocuk, diyabetli yaşlı bir kadın olmak üzere toplam 40 kişiden oluşan bir mülteci topluluğundan imdat çağrısı aldığını duyurmuştu. Örgüt, Yunan makamlarının sığınmacıları zorla adaya itmeden önce üç kişinin boğularak ölmesine, darp ettikleri bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu bilgisini paylaştı. Yunan adasında mahsur kalan sığınmacılar örgütle kurdukları bağlantıda, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun akrep ısırması sonucu öldüğünü, 9 yaşındaki ablasının ise ısırıldığı için acil tıbbi müdahale gerektiğini açıkladı.

JANDARMA ADAYA GİREMİYOR

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) de mahsur kalanların kurtulması için başlattığı çalışmaları yürütüyor. UMHD Genel Başkanı Abdullah Resul Demir gazetemize yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye makamları ile STK'lar ve yerel unsurlar nezdindeki girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Demir, " Mültecilerin mahsur kaldığı bilgisi bize ulaştıktan sonra Edirne İl Jandarma Komutanlığını aradık. Komutanlık, verilen koordinatlara gitti ve Meriç Nehri üzerindeki adacığa yakın bölgede megafonla Türkçe, Arapça ve Kürtçe çağrıda bulundu. Ancak çağrılarına karşılık gelmediğini söylediler. Buradaki en büyük sorun, adacığın nehrin Yunanistan tarafında kalmasından dolayı Türk makamlarının adacığa müdahale edemiyor olması. Yunanistan da 'Benim bölgemde değil' ve muhtemelen 'orada kimse yok' şeklinde bilgi veriyor."

SINIRA YAKIN YERE GELMELİLER

  • Haritada adanın açık bir şekilde Yunanistan sınırı içinde olduğuna dikkat çeken Demir, mültecilerin en azından Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirilmesi için uğraştıklarını söyledi ve ekledi: " Meriç Nehri sınırından Türkiye sınırına doğru gelmeleri halinde, Türk Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ederek onları kurtarabilir. Aksi takdirde sınır ihlali olacak."

İRTİBAT HALİNDEYİZ

Hem Yunan hem Türk makamlarıyla görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Demir, " Bölgeyle ilgili Yunanistan'daki birçok sivil toplum kuruluşuna da bilgi verdik. Yunanistan'ın emniyet güçleri. Ayrıca Yunan Göç İdaresindeki birçok farklı kurum ve kuruluşla yazıştık. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Adada mahsur kalmış insanlara sahip çıkılması en azından Türkiye'ye geri gönderilip, sağlıklı insani yaşam koşullarına kavuşması için çaba gösteriyoruz."

Hatice Saka

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