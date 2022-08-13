'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başlayan uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavı son günlerde eğitimin bir numaralı konuşulan maddesi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere seslenerek "saygısızlık" olarak nitelendirdiği "kariyer sınavına" girmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu daha önce de sınava tepki göstermiş ve "En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" demişti. Eğitimcilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu konuya değindi ve "İstirhamımız aramıza kimseyi sokmayalım, biz birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiç problemin olmadığına inanıyoruz" diya konuştu. Özer şunları söyledi: Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah.

Bu tartışmalar sürerken öğretmen eğitimleri de bir yandan davam ediyor. Eğitime başvuru için en az 10 yıllık kıdeme sahip olunması gerekiyor. Toplamda 614 bin 446 öğretmen sınava başvurdu. Eğitimleri tamamlayan uzman öğretmen sayısı 359 bine geldi.

Bazı sendika ve meslek örgütleri kanuna ve ilgili yönetmeliğe mesleği itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. CHP ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Edindiğimiz bilgilere göre MEB'de kariyer sınavının iptal edilmesine yönelik bir durum söz konusu değil. Düzenlemenin yasada bulunduğu ifade ediliyor.

SINAVLAR KASIMDA

Uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenler için ise eğitimler 19 Eylül'de bitecek. Başvurular 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında alınacak. 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık'ta ilan edilecek. Sınav sonucunda başarı gösteren öğretmenlere "uzman" ve "başöğretmen" unvanları verilecek. 100 sorudan oluşacak test sınavında, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Uzman öğretmenlerin maaşına 1.342 TL, başöğretmenlerin maaşına ise 2 bin 684 TL ek ödeme yapılacak.

MAHMUT ÖZAY