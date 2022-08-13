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Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek-Haritalı

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ağustos 2022 08:59
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Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın ve Adana'nın iç, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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