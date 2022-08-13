Erdoğan'dan, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için taziye mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Eklenme : 13 Ağustos 2022 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız