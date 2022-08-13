12 yaşındaki çocuğun sır ölümü! Arazide bulundu
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ağustos 2022 13:54
Dikilitaş Mahallesi yakınlarında arazide Ş.M'yi hareketsiz yatarken bulanlar 112'ye bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ş.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çobanlık yaptığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız