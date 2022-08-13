İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Bakan Özer: Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmak
Bakan Özer: Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmak
İkinci el oto satışları azaldı, fiyatlar değişmedi
İkinci el oto satışları azaldı, fiyatlar değişmedi
Togg test sürüşü için Kuzey Marmara Otoyolu'nda
Togg test sürüşü için Kuzey Marmara Otoyolu'nda
Rehin alınan banka müdürü ve çalışanlar kurtarıldı
Rehin alınan banka müdürü ve çalışanlar kurtarıldı
'TSK Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale etti' iddiası yalanlandı
'TSK Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale etti' iddiası yalanlandı
'Türkiye ekonomi modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek'
'Türkiye ekonomi modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek'
Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı
Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor
Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
Tarım Kredi marketlerinde pazartesiden itibaren indirim geliyor
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
8 ilde yeni cemevi açılacak
8 ilde yeni cemevi açılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?

Bozdağ: Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ağustos 2022 13:45
Yazdır
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçmen listeleri iddialarına ilişkin, "Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Meşru bir yoldan almadığınız açık." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanının kısa sürede şantiyeye döndüğünü, geceyi gündüze katarak eser üretmek için ter döktüklerini anlattı.

Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta ve çok sayıda alanda büyük yatırımların yapıldığını dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin bütün illerinin üniversite şehrine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin şehir hastaneleriyle tanıştırıldığını aktaran Bozdağ, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

Hicri yılın ilk ayı muharrem ayında bulunulduğunu hatırlatan Bozdağ, bu ayın kutsal bir ay olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, cemevlerine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin dört bir yanında Alevi ve Sünni vatandaşların her birinin arasında büyük bir sevgi ve saygı bağının bulunduğunu söyledi.

- "Cemevi de bizimdir, cami de bizimdir"

Alevilerin, Sünnilerin Türkiye'nin gücü ve zenginliği olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cemevi de bizimdir cami de bizimdir. Alevi de Sünni de bizimdir. Alevi de Sünni de bu ülkenin bütün renkleri ve dilleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizi birleştiren bunca şey varken ayrıştırmak için hesap yapanlar dün olduğu gibi bugün de beyhude uğraşanlardır. Milletimizin arasındaki sevgi, saygı bağlarını koparmaya, birliğimiz, diriliğimizi bozmaya, insanlarımız arasında fitne, fesat sokmaya kimse muvaffak olamayacaktır. Son günlerde cemevlerine ve Alevi kardeşlerimizin dernek ve vakıflarına dönük saldırıların ne hesapla yapıldığını bütün vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimiz basiretle olanı biteni takip ediyor. İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı yapanları hemen yakaladı, yargıya teslim etti, büyük oyunu, büyük tuzağı, büyük hesabı bozdu. Türkiye'nin üzerine kim ne hesap yaparsa yapsın bilinmelidir ki bu hesapları bozmaya bu devletin gücü, bu milletin basireti fazlasıyla yeter ve artar."

Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na" katılacağını ifade eden Bozdağ, bunların son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Bunu da sabote etmek için, farklı yerlere çekmek için bir gayretin içerisinde olanları görüyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı vatandaşlarının yanına gidiyor, onlarla beraber oluyor, onlarla lokma paylaşıyor, onları dinliyor, onların dertleriyle dertleşiyor. Bundan kıymetli bir şey olabilir mi? Olamaz. Bundan fevkalade rahatsız olanların bulunduğunu görüyoruz. Şunu herkesin bilmesi lazım, biz milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini, hukukunu ayakta tutmaya, bunları bozmak isteyen her türlü şer odağının karşısında durmaya, her türlü hesabı dün olduğu gibi bugün de yarın da bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yolunu hiçbir kirli hesap kapatamayacaktır." diye konuştu.

- "Siz fişleme mi yapıyorsunuz?"

Muhalefetin seçim güvenliği tartışmaları başlattığını ifade eden Bozdaği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." açıklamasına tepki gösterdi.

Seçimi kaybedeceğini anlayan muhalefetin şimdiden mazeret hazırladığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Benim elimde YSK'nin elinde olmayan bilgiler var' diyor. Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Hatırlarsanız daha önce kendi seçimde gidip oy kullanamadı. Seçim nasıl yapılır, seçim sandıkları nasıl olur, seçmen kütükleri, seçmen listeleri nasıl olur? Buna dair bir bilgisi yok. Birileri Kemal Bey'i fena aldatıyorlar, fena faka bastırıyorlar. Seçmen listeleri YSK'de var. Güncellenmesi şu anda yapılmamış ama partiler isterse onlara verebiliyor YSK, kanun buna amir. Belli ki YSK'deki bilgiler yetmemiş bunların elinde başka bilgiler var. Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Kişisel verileri korumak için bir kurumumuz, kurulumuz var. Bütün kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın kişisel verilerini korumakla sorumludur.

Nereden aldınız bunu, meşru bir yoldan almadığınız açık. Eğer meşru yoldan aldıysa Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın, 'YSK'den aldım, nüfustan aldım' desin. Nereden aldın, açıklamıyor. Bir gizem veriyor yaptığı açıklamaya, sonra yanındakiler bu gizemi düzeltmeye gayret ediyorlar, çaba sarf ediyorlar, beyhude. Çünkü bunlar, seçmenlerin zihninde, oy kullanacak kişilerin doğum yerlerine göre onları tasnif edip vatandaşlarımızın arasına fitne ve fesat sokmak istiyorlar. 'Şunun doğum yeri bura o zaman şu bu millettenmiş, şunun doğum yeri şura o zaman şu, şu inançtan.' Siz fişleme mi yapıyorsunuz bu milleti? Doğum yerlerine göre, analarının, babalarının adlarına göre, ilçelerine, illerine göre bu insanların seçmen tercihleri hakkında değerlendirme mi yapıyorsunuz? Bu da suç, kabul edilemez bir durum. Korkunun ecele faydası yoktur. Bunlar gördüler sonucu, şimdiden oraya, buraya saldırıyorlar."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreninde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Türkiye'nin, 21 yıllık AK Parti varlığında ve 20 yıllık AK Parti iktidarında yasakları kaldırdığını, tarihi reformlara imza attığını söyleyen Bakan Bozdağ, bu dönemde büyük başarılara imza atıldığını belirtti.

AK Parti'nin Türk milletine hep kazandırdığını kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz 20 yılda AK Parti iktidarları olarak cumhuriyet mitingleriyle, cumhurbaşkanı seçememekle, 17-25 Aralık operasyonlarıyla, Gezi kalkışmasıyla, darbe teşebbüsleriyle, ekonomik saldırılarla, hendek terörüyle karşılaştık. Irak'a, Suriye'ye operasyon yaptık, Libya'ya asker gönderdik. Nice badirenin içerisinden geçtik. Bütün bunlara rağmen dimdik ayakta olan bir Türkiye ekonomisi var. Eğer biz olmasak başkaları olsa, bu hadiseler yaşansa acaba Türkiye'nin ekonomisi nasıl olurdu? Sallandı, zaman zaman fırtına oldu, 2008 dünya finans krizi oldu, bir sürü saldırı oldu ama Türkiye gemisi her zaman sahil-i selamete erişmeyi başardı.

Şimdi bazı dalgalar var, gemide sarsıntılar var diye kimse endişeye kapılmasın. Kaptan işinin başında, tayfaları yanında. Millet dua ve destek veriyor. İnşallah bu gemi yeniden sahil-i selamete daha güçlü bir şekilde ulaşacaktır."

Bekir Bozdağ, 20 yıllık tecrübeyle bütün olumsuzlukları yenmeyi başaran AK Parti iktidarının küresel etkilerden, savaştan, pandemiden, başka nedenlerden kaynaklanan bu tür saldırıları da başarıyla atlatacak güçte olduğunu aktardı.

Sorunu yine AK Parti'nin çözeceğini ifade eden Bozdağ, "Ekonomideki sıkıntıyı kaldıracak yine AK Parti'dir. Çünkü bu kadro, dün yaptı, şimdi yapıyor, yarın da yapacaktır." dedi.

Türkiye'nin gücünün, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamından kaynakladığının altını çizen Bozdağ, bunların bulunmadığı bir ülkede hiçbir şeyin olmayacağını kaydetti.

- "Eski Türkiye'yi yeni diye vadediyorlar"

Bekir Bozdağ, birlik, dirlik, siyasi istikrar ve güçlü iktidarın en büyük hazine olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin şaha kalktığını dile getirdi.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük başarılar nedeniyle Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız hedefte olduğu gibi Türkiye'nin siyasi iktidarı, siyasi istikrarı, güçlü iktidarı, iyi yönetimi de hedeftedir. Hedef, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve siyasi istikrarını sağlayan, bunun anahtarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı yıkmaktır. Hedef, Türkiye'nin güçlü iktidarıdır ve güçlü iktidarın başı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kadrolarını iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin iyi yönetimini ve bu iyi yönetimi sağlayan lideri, sembol ismi Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, güçlü Türkiye'yi zayıf Türkiye'ye çevirecek kadroları iktidara getirmek, Türkiye'yi güçlü kılan Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp, yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir. Milletin gözünün içine bakan değil, Biden'ın, AB'nin ve liderlerinin gözünün içine bakan kukla liderler iktidara getirmektir. 2023 seçimleri bu bakımdan önemlidir. Kukla iktidarlara değil, AB'nin, ABD'nin gözüne bakan değil, Yozgatlının, Akdağmadenli'nin, aziz Türk milletinin gözüne bakıp oradan hiza ve istikamet alanlara sahip çıkın. Bu, Türkiye'ye, Türk milletine sahip çıkmaktır. Bu, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır."

- "Eski Türkiye'nin neresi güzelmiş?"

Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, muhalefetin yeni bir söz söylemediğini, eskiyi tekrarladığını ifade ederek, "Eski Türkiye'yi 'yeni' diye vadediyorlar. Eski Türkiye'nin neresi güzelmiş? Yeni söylediği bir şey yok. Bana hangi şeyi vadediyorsun? Yok. Bol keseden, 'şunu, bunu yapacağım' diye vaatler yapıyorlar." diye konuştu.

Yeni söz söyleyenin, umudu ayakta tutanın AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu, muhalefetin geleceğe dair hiçbir şey dile getiremediğini anlatan Bozdağ, "Daha kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları, bunun ismini yedili masa daha tartışmaya açmaya cesaret gösteremedi. Bunlar, bir saat sonrasını konuşmaya korkan insanlar. Türkiye'nin 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını hayal edip, projelendirip adım atabilirler mi? Yapamazlar. Onun için geleceği kuracak yine bu kadrodur." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Kazım Karabekir Fen Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binalarının açılış kurdelelerini kesti.

Programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup
AK Parti'li Turan: Şu an CHP'de, iddialıyım, bir gram oy artışı yok!
AK Parti'li Turan: Şu an CHP'de, iddialıyım, bir gram oy artışı yok!
Erdoğan'dan, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için taziye mesaj
Erdoğan'dan, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için taziye mesaj
AK Parti kadroları durmadan yoluna devam eder
AK Parti kadroları durmadan yoluna devam eder
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir

Bu Habere Tepkiniz

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Hangi dizi ne zaman başlayacak?

Hangi dizi ne zaman başlayacak?

Sabırsızlıkla beklenen yeni sezonların başlama tarihlerini sizler için derledik. İşte Camdaki Kız, Yargı, İyilik, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni sezon tarihleri...