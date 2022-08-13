Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Ağustos 2022 14:20
Bakan Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
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37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 13, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#TürkiyeÜretiyor#SenÜretYeter