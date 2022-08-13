Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

Bakan Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

37 milyon 239 bin 568 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#TürkiyeÜretiyor#SenÜretYeter Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 13, 2022