Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Solmaz'dan Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağrı

Bir şehir ve bölgenin kalkınması, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere her alanda ticari hareketliliğin tavan yapması için üniversitelerin önemi biliniyor. Eskişehir, Afyon gibi iller bu gerçeğin en somut örneği. Ankara'nın kuzey bölgesi de yıllardır bu eksikliği yaşıyor. Son olarak Çubuk'ta açılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin bölgeye getirdiği hareketlilik gözle görülür düzeyde artış gösterdi.

Başkent Ankara'nın kuzeyden açılan kapısı olarak bilinen Pursaklar ve Keçiören senelerdir bölgeye hareketlilik katacak bir üniversite hayali kurarken Vakıf ve Özel üniversiteler bu bölgelerde kampüs kuracak arazi bulma sıkıntısı yaşıyor.

Konu ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunan Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve Solmaz Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Solmaz, Çubuk'ta yapılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bulunduğu bölgeye önemli bir hareketlilik getirdiğini, Pursaklar'ın bile az da olsa bu hareketlilikten nasiplendiğini belirtti.

Pursaklar'ın da yıllardır bir üniversite kurulması yönünde beklenti içerisinde olduğunu belirten Mehmet Solmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ait olan Keçiören-Pursaklar sınır hattındaki 91368 Ada 7 Parseldeki Eğitim Kampüsü niteliğine sahip arsanın bu beklentiyi fazlasıyla karşılayabilecek konumda olduğunu belirtti. Mehmet Solmaz, Türkiye Belediyeler Birliğine ait 91368 Ada 7 Parseldeki 104 dönümden oluşan arazinin 8 yıldır atıl bir şekilde beklediğini, bir çok özel ve vakıf üniversitesinin ise kampüs kurabilecek büyüklükte arsa bulma sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti.

Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve Solmaz Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Solmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Pursaklar Emlakçılar Derneği Başkanı ve Solmaz Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Solmaz, dernek olarak gerekirse Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak bir çalışma yürütüp büyüklüğü itibarıyla hem bir eğitim kampüsü hem de öğrenci konaklama alanları oluşturmaya yeterli bu arsanın atıl durumdan kurtarılmasını sağlayabilecekleri mesajı da verdi.