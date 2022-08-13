Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakmaya kalkışan provokatör A.E.H. ve ona yardım eden M.H yakalandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.