Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı

Konut ve kira fiyatlarında düşü başladı...

Haberlere de konu olan gelişmeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı.

"81 ilde sosyal konut projesi"ni hatırlatan Kurum, "Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı" dedi.

Kurum, "İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek" diye konuştu

Sosyal konut projesiyle tüm sektörlerin kazanacağını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta yapılan Kabine toplantısının ardından 81 ilde 150 bin sosyal konut projesinin müjdesini vermişti. Erdoğan, "Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız" diye konuşmuştu.

KİMLER FAYDALANACAK?

Projenin ayrıntılarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakiler faydalanacak.

Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları da

proje ile ilgili ilk bilgiler arasında.