'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ağustos 2022 22:08
Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız