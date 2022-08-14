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Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor

Tarım Kredi Marketleri'nin 30'un üzerinde temel ihtiyaç maddesinde yapacağı indirim başladı. Birkaç gün içinde tüm ürünlerde indirimler rafa yansımış olacak. Genel Müdür Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Ağustos 2022 08:15
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Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.

İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI

Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı. Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kar da etmeyeceğiz.

Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.

CEP MARKETLERDE DE SATILACAK

Kooperatif marketlerin 1.400'e yakın hizmet noktası var. Yıl sonuna kadar sayı 2 bine çıkacak. Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satacaklarını bildirdi.

ET SATIŞI İÇİN HAZIR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kooperatif Marketler'de kasap reyonlarının da açılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, bu konuda da çalışma yapılıyor. Et Süt Kurumu'nun (ESK) çalışması tamamlanınca Kooperatif Marketler'de et de satılacak. ESK, küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirim yapmıştı. Büyükbaş hayvan etinin de önümüzdeki günlerde yüzde 30-35 indirimle satılması planlanıyor.

Dilek GÜNGÖR

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