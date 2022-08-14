Çipli betona 7 ülkeden talep

AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi
AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
Anadolu Üniversitesi'nden 2022 PAEM sınavı açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden 2022 PAEM sınavı açıklaması
Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter'
'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter'
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden 'mülteci' açıklaması
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden 'mülteci' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz
Akıntıya kapılan hemşirenin cesedi 64 gün sonra bulundu
Akıntıya kapılan hemşirenin cesedi 64 gün sonra bulundu
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
Gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışları mercek altında
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
İşte Tarım Kredi'de indirim yapılacak kalem kalem liste
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Jandarma'da 32 generale terfi, 1 kadın albay tuğgeneral oldu
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' tartışılıyor... İptal söz konusu değil!
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Semih Durmuş: Keyfiyeti ortadan kaldıracak alt düzenlemeler yapılmalı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'otomotivde ÖTV indirimi' yanıtı
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Tarım kredi marketlere kasap reyonu açılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çipli betona 7 ülkeden talep

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler ve olası deprem şüphesi vatandaşın aklına "Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? Ne kadar sağlam?" sorusunu getiriyor. Riskli yapıların dönüşümü için son yıllarda birçok önemli projeyi hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aralık 2018'den bu yana kullandığı Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile dünyada da adından söz ettiriyor. Çok sayıda ülke sistem için başvuruda bulundu. Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yetkililer, bakanlıkla görüşmelere başladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Ağustos 2022 08:30
Yazdır
Çipli betona 7 ülkeden talep

Sistem sayesinde 10 Ağustos 2022'ye kadar 279 bin 651 inşaattan 22 milyon 41 bin 317 adet taze beton numunesi alındı ve incelemeye tabi tutuldu. Türkiye'deki tüm yapılar için zorunlu olan sistem şöyle işliyor: EBİS ile hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç adet numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından gerçekleştirildiği gibi durumlar denetleniyor. Elektronik beton izleme sisteminde uygulanan testlerde beton yeterli seviyede çıkmaz ise ek analizler yapılıyor. Risk görüldüğü takdirde de yıkımı isteniyor. EBİS ve Bina Kimlik Sistemi (BKS), Türk Patent ve Marka Kurum tarafından da tescillendi. EBİS ile yapı projesinde belirtilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi ve beton dökümü esnasında görevlilerin, görevlerini yerine getirip getirmediklerinin de kontrolü yapılıyor. Bu sistemle yapılarda kullanılan betonların Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde kimlik kazanması sağlanıyor.

BETON TEST CİHAZLARI İLE DENEYLERİ YAPILIYOR

Ülke genelinde manipülasyonu engelleyecek şekilde tasarlanmış beton test cihazları ile laboratuvar deneyleri gerçekleştirililen sistem birçok ödüle layık görüldü. EBİS, 2019 yılında Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Proje Festivali'nde İnovasyon Ödülü, 2019 yılı Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri haftası kapsamında yılın E-Dönüşüm Projesi, 2020 yılında Türkiye Bilişim Derneği'nce düzenlenen 2020 Bilişim Ödülleri arasından Kurumsal Süreçlerde Fayda ödüllerine layık görüldü.

SEDA TABAK

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
2 bin nüfuslu 'turşucu köyden' 10 milyon liralık ihracat
2 bin nüfuslu 'turşucu köyden' 10 milyon liralık ihracat
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Paylaşımı olay oldu!

Paylaşımı olay oldu!

Son paylaşımı olay oldu! Bakın kime benzetildi