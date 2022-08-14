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AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi

Yüksek kira ve konut fiyatları İstanbulluları zorluyor. Göçmen meselesinin de ivedilikle çözülmesi isteniyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 14 Ağustos 2022 09:00
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AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi

AK Parti'nin 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları olarak yapılan saha çalışmalarına göre İstanbullularının gündeminde 'Ekonomi ve göçmenler' olmak üzere iki önemli başlık bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerine yönelik yaz döneminin verimli geçirilmesi için tüm parti yönetimi, teşkilatlar ve milletvekillerinin İstanbul'da sahaya inmesi talimatından sonra başlatılan çalışmalarda ilk gözlemler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının da yakından takip ettiği saha çalışmaları ile ilgili olarak AK Parti kaynakları, İstanbullularının şikayetlerinin 'Ekonomi ve göçmenler' olmak üzere iki önemli başlıkta toplandığını kaydetti. AK Partililer, göçmen politikası konusunda gelen şikayetlere 'bir milyon Suriyelinin ülkelerine dönüşü için proje hazırlandığı, İstanbul'da artık Suriyelilerin girişine izin verilmediği ve kaçak göçle etkin mücadele edildiği' şeklinde cevap veriyorlar.

YÜKSEK KİRA VE KONUT FİYATLARI

Ekonomi başlığı altında ise İstanbul'da gündeme gelen şikayetlerin başında yüksek kiralar ve konut fiyatları oldu. Ayrıca özellikle temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarından ve bu artışların yeterince denetlenmediğine yönelik şikayetler dile getirildi. Vatandaşın ekonomi konusundaki şikayetlerine de, AK Partililer tarafından "Bu durumun tüm dünyada yaşandığı, enflasyondaki artışın yılbaşından sonra durmasının beklendiği, mart ayı ile birlikte düşüşün başlayacağı, özellikle yılbaşında ücretlere yapılacak zamlar ve dar gelirlilere yönelik atılacak adımlarla alım gücünün yükseltileceği" şeklinde karşılık veriliyor. Yüksek kira artışları ve konut fiyatlarındaki artışların ise yeni konut kampanyası ile frenleneceği dile getiriliyor. KYK borçlarının ertelenmesi kararı ve temmuz maaş zamları da vatandaşın desteğini alan adımlar olarak tespit edildi.

Saha çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki aktif rolü de ön plana çıktı. AK Parti kaynakları, özellikle Tahıl Koridoru'nun açılmasının farklı partilerdeki seçmen tabanından da takdir topladığını dile getirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU

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