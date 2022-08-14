Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2'sinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ağustos 2022 10:58
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız